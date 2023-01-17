США вводят визовые ограничения в отношении 25 белорусских чиновников

США ввели визовые ограничения для 25 человек, включая белорусских законодателей. Об этом во вторник сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, санкции вводятся "за подрыв демократии в Беларуси политически мотивированными судебными процессами".

В качестве примера он напомнил о заочном суде над лидером белорусской оппозиции Светлане Тихановской, процессе над нобелевским лауреатом Алесем Беляцким и другими.

Под ограничения США попадают члены Национального собрания Беларуси.

"Некоторые из этих лиц также поддержали закон об аннулировании гражданства лиц за пределами страны, обвиненных в "экстремизме", и о конфискации имущества за совершение "недружественных действий в отношении Беларуси", что также направлено на подавление и запугивание демократической оппозиции и гражданского общества", - заявил Блинкен.