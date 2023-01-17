Последнее обновление: 17.01.2023 17:50

США вводят визовые ограничения в отношении 25 белорусских чиновников

США ввели визовые ограничения для 25 человек, включая белорусских законодателей. Об этом во вторник сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, санкции вводятся "за подрыв демократии в Беларуси политически мотивированными судебными процессами".

В качестве примера он напомнил о заочном суде над лидером белорусской оппозиции Светлане Тихановской, процессе над нобелевским лауреатом Алесем Беляцким и другими.

Под ограничения США попадают члены Национального собрания Беларуси.

"Некоторые из этих лиц также поддержали закон об аннулировании гражданства лиц за пределами страны, обвиненных в "экстремизме", и о конфискации имущества за совершение "недружественных действий в отношении Беларуси", что также направлено на подавление и запугивание демократической оппозиции и гражданского общества", - заявил Блинкен.

Ранее по теме


<Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование