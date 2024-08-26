Минфин США ввел санкции в отношении двух белорусских предприятий

Министерство финансов США расширило санкционный список в отношении Беларуси и внесло в него два предприятия и их руководителей, а также ряд других лиц.

Согласно опубликованному в пятницу на официальном сайте ведомства решению, санкции введены против ОАО "Рогачевский завод "Диапроектор" и его директора Геннадия Филиппова, а также Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии (ГНПО ПМ) и его руководителя Александра Ильющенко.

Помимо этого, в санкционный список внесены директор ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" Игорь Кузьменко, главный инженер ОАО "Рогачевский завод "Диапроектор" Антон Лаврентьев и начальник отдела сбыта этого предприятия Елена Титова.

Как сообщалось, власти США ввели ограничительные меры против примерно 400 физических и юридических лиц, находящихся как в России, так и за ее пределами, в том числе в Азии, Европе и на Ближнем Востоке, в связи с действиями России на Украине. В Минфине США заявили, что речь идет о людях и организациях, "которые помогают России продолжать боевые действия и обходить санкции".