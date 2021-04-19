США возобновляют санкции против «Белнефтехима» и еще 8 белорусских госпредприятий, заявила посол США в Беларуси Джули Фишер.

Опубликовано официальное сообщение, пишет tut.by.

Через 45 дней сотрудничество с этими предприятиями должно быть остановлено.

Санкции вводятся по причине систематического нарушения прав человека в Беларуси. США призывают режим Лукашенко немедленно освободить всех политзаключенных.

Под санкции попадают следующие предприятия: Белорусский нефтяной торговый дом; «Белнефтехим»; «Белнефтехим США»; «Белшина»; «Гродно Азот»; «Гродно Химволокно»; «Лакокраска»; «Нафтан»; «Полоцк Стекловолокно».

Ранее санкции были отменены, но в марте 2021-го США заявили, что вновь запустят их, и избежать этого режим может, если освободит политзаключенных и пойдет на диалог с народом.

Джули Фишер пробудет с визитом в Вильнюсе до конца недели.

Напомним, в конце марта Светлана Тихановская объявила о том, что кампания по началу переговоров с властями переходит ко второй стадии. А через несколько часов Госдеп США заявил, что будет рекомендовать Министерству финансов возобновить приостановленные с 2015 года санкции против восьми предприятий «Белнефтехима».