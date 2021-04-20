Санкции США в отношении девяти белорусских компаний начнут действовать с 3 июня

Министерство финансов США с 3 июня 2021 года возобновит действие санкций в отношении девяти белорусских компаний.

В этом списке фигурируют концерн «Белнефтехим» и его филиалы в США, ОАО «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан», «Полоцк Стекловолокно» и УП «Белорусский нефтяной торговый дом».

Как отмечается в заявлении Госдепа, решение принято «из-за вопиющего пренебрежение правами человека и невыполнением Беларусью своих обязательств в рамках международного законодательства».

Смягчение санкций в 2015 году было продиктовано «прогрессом в области прав человека и освобождением политзаключенных», но ситуация развернулась вспять после cфальсифицированных выборов в августе 2020 года, за которыми последовали репрессии и заключение в тюрьмы более 300 человек, констатирует Госдеп.

Попавшие под санкции компании, как отмечает ведомство, «финансируют и поддерживают режим» Александра Лукашенко, «способствуя репрессиям против белорусского народа и подрыву принципа верховенства закона».

Санкционный удар США нацелен на белорусских экспортеров, снабжающих экономику твердой иностранной валютой. Нефтепродукты, выработанные из российского сырья, обеспечивают 20% экспортной выручки, поступающей в Минск. Еще 9% приходится на экспорт удобрений, хотя крупнейших их производитель - Беларуськалий - под санкции пока не попал.

Тем не менее потеря экспортных поступлений станет болезненным ударом для Лукашенко, в распоряжении которого осталось меньше 3 млрд долларов валютных резервов.

Общий объем ЗВР белорусского Нацбанка с января 2020 года по апрель 2021-го рухнул на 25%, до 6,9 млрд долларов, при том что непосредственно валюты в виде ликвидных активов осталось всего 2,8 млрд.

Имеющаяся у Беларуси сумма уже ниже критического порога МВФ, который рекомендует держать в резервах эквивалент трех месяцев импорта.