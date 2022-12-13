В Беларуси будут только лояльные к властям партии

На политическом поле Беларуси разрешат деятельность только тех партий, которые будут лояльны действующей власти, заявил сегодня Лукашенко на совещании.

"На политическом поле страны должны работать лишь те партии, деятельность которых соответствует основным принципам внутренней и внешней политики", - сказал Лукашенко, обсуждая проект закона о политических партиях.

«Конечно, политическая система будет развиваться. Уверен, появятся новые патриотически настроенные партии. Одновременно произойдёт очистка от "случайных попутчиков", - сказал он.