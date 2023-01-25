Депутаты РБ в двух чтениях проголосовали за новый закон о политических партиях

Нижняя палата парламента РБ сразу в двух чтениях проголосовали за новый закон о политических партиях.

Согласно проекту, для создания партии теперь потребуется 5 тысяч человек вместо тысячи. Ячейки партии должны быть в каждом областном городе и Минске, а также в каждом третьем районе и городе областного подчинения.

Учредителями партии могут выступать только граждане Беларуси, которые постоянно живут в стране.

Максимальное пожертвование в год от одной организации или одного человека ограничили тысячей базовых величин (37 тысяч рублей).

Ликвидировать партию власти смогут "в случае пропаганды войны, экстремистской деятельности, наносящей вред государственным интересам", а также за финансирование из иностранных источников.

Всем действующим партиям предстоит пройти перерегистрацию согласно новым требованиям в течение 6 месяцев после вступления закона в силу.