Последнее обновление: 09.04.2021 15:20

Партии смогут создавать только постоянно проживающие на территории Беларуси граждане

Белорусские власти намерены ужесточить условия создания политических партий и членства в них, заявил министр юстиции Олег Слижевский.

"Сегодня действующим законодательством установлено, что учредителями и членами политической партии могут быть только граждане Беларуси. Проектом закона предусмотрено, что учредителями политической партии могут быть только граждане Беларуси, постоянно проживающие на территории Беларуси", - сказал Слижевский, которого цитирует БелТА.

Он не исключил, что подобная норма будет действовать в отношении не только учредителей, но и членов партии.

"Это общемировой подход, когда политическая партия, являясь организацией, которая участвует в формировании органов власти внутри страны, не может получать финансирования из-за рубежа и иным образом быть подвержена влиянию из-за рубежа", - добавил чиновник.

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