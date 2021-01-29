Токсичные люди примеряют робы «конструктивной оппозиции», мечтают о партии

Пока Средиземье готовит 4-й пакет санкций и обсуждает, как быть со всебелорусской народной сходкой, в Мордоре набирает обороты партийное строительство, инициативу в котором пытаются перехватить бывшие хитроватые «паплечнiкi» экс-претендента в президенты Валерия Цепкало.

Еще на прошлой неделе бывший руководитель инициативной группы Андрей Ланкин заявил о создании организационного комитета партии «Демократический союз». Сегодня Ланкин и сотоварищи провели пресс-конференцию, посвященную будущей партии зла конструктивной оппозиции.

"Мы создаем новую партию, место в которой должны найти представители всех слоев белорусского общества, которые готовы оформить свое желание конструктивных перемен, в обществе, которое готово устранять причины потенциального гражданского конфликта путем диалога, а не угроз, шантажа, травли в соцсетях, составлением черных списков, которые поддержат реальные, а не виртуальные демократические ценности", - заявил Ланкин.

Он даже пояснил, почему источает избыточную уверенность в том, что в стране где уже более 15 лет не регистрируют новые партии, вдруг будет зарегистрирована подобная токсичная структура.

«Мы ожидаем, что произойдут изменения, которые позволят зарегистрировать партии, а именно — расширение роли партий в жизни», - заявил Ланкин, которого цитирует Наша Нива.

К концу февраля «Демократический союз» планирует сформировать оргкомитет, в апреле … бла-бла-бла…

Куда больший интерес представляет место проведения пресс-конференции – оккупированный сексотом Юрием Воскресенским офис, который не так давно занимала команда Виктора Бабарико. Также любопытство к проекту могут вызвать стоящие у его истоков люди.

Кроме Ланкина, среди учредителей оргкомитета Николай Сериков (в прошлом сотрудник военной контрразведки), Александр Дешко (говорят, в команде Цепкало отвечал за охрану и имел прозвище «аллигатор»), а также Николай Коваленко. Всё это бывшая команда Цепкало, что в очередной раз поднимает волну интереса и массу вопросов к экс-главе ПВТ, игнорируя тот факт, что сейчас вроде как Цепкало и вовсе за «наших».

Своих будущих членов будущая провластная партия будет искать среди 200 тыс. вышедших на улицы Беларуси протестующих. То, что речь идет именно о провластном проекте, подтверждают слова г-на Дешко.

«Тут вопрос: что такое оппозиция? Оппозиция, которая машет флагами и ничего не добивается, или конструктивная оппозиция. Может быть, мы конструктивной оппозицией обзовёмся. Будем предлагать власти, чтобы в обществе наступило спокойствие», - заявил «аллигатор» Дешко.

В октябре 2020 года Ланкин четко обозначил свою политическую выживаемость и партийное приспособленчество, оказав поддержку коллаборационистскому проекту «диалог» Юрия Воскресенского.