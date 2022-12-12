Более 400 населенных пунктов РБ столкнулись с проблемами электроснабжения

Более 400 населенных пунктов Беларуси столкнулись с перебоями в электроснабжении из-за снегопадов, сообщает МЧС РБ.

"За прошедшие сутки перебои в электроснабжении зафиксированы в 426 населенных пунктах страны. В их устранении были задействованы 342 человека и 133 единицы техники. Восстановительные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

На утро понедельника продолжались работы по восстановлению электроснабжения 113 населенных пунктов, отмечается в сообщении.

«12 декабря в стране объявлен оранжевый уровень опасности: мокрый снег, дождь, гололедица, местами сильный порывистый ветер. Возможно обледенение проводов и налипание на них мокрого снега», - предупреждает МСЧ.