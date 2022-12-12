Украина ввела санкции против семи иерархов Украинской православной церкви

В Украине указом президента Владимира Зеленского на пять лет введены санкции против иерархов Украинской православной церкви.

В списке четыре метрополита: Запорожский и Мелитопольский Лука (Андрей Коваленко), Луганский и Алчевский Пантелеймон (Василий Поворознюк), Бориспольский и Броварской Антоний (Иван Паканич), Черновецкий и Буковинский Мелетий (Валентин Егоренко), архиепископ Константиновский Паисий (Виктор Шинкарев), настоятель Свято-Успенского кафедрального собора в Херсоне Александр Федоров и настоятель Мелитопольского Свято-Савинского мужского монастыря Александр Прокопенко.

"Мы делаем все для того, чтобы государство-агрессор не имело ни одной ниточки, за которую оно могло бы дергать украинское общество", – прокомментировал Зеленский решение Совета нацбезопасности и обороны.

В начале декабря Зеленский заявил о "духовной независимости" Украины и пообещал запретить деятельность религиозных организаций, связанных с Москвой.

В этом году Украинская православная церковь объявила о разрыве с Московским патриархатом, но его влияние на УПЦ все равно сохраняется. УПЦ (Московского патриархата) - вторая по численности православная церковь в Украине с миллионами прихожан и десятками тысяч культовых сооружений.