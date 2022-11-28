Последнее обновление: 28.11.2022 11:26

Нацбанк РБ сообщил о новых правилах

В Беларуси с 25 ноября 2022 года вступили в силу обновленные Правила осуществления операций с электронными деньгами, сообщила пресс-служба Нацбанк РБ со ссылкой на постановление №350 от 16 сентября 2022 года.

Ранее участники рынка электронных денег осуществляли свою деятельность на территории Беларуси в соответствии с требованиями постановления №201 от 26 ноября 2003 г.

Кроме того, с 27 ноября 2022 года вступила в силу обновленная Инструкция об осуществлении операций с банковскими платежными карточками и платежными инструментами, обеспечивающими их использование (постановление №378 от 6 октября 2022 года).

Ранее порядок совершения операций с использованием банковских платежных карточек на территории Беларуси регламентировался постановлением №34 от 18 января 2013 г. № 34.

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