Последнее обновление: 16.10.2022 19:02

Нацбанк РБ утвердил правила осуществления операций с платежным ПО

Нацбанк РБ утвердил Правила осуществления операций с платежным программным приложением и иными платежными инструментами, сообщила пресс-служба регулятора.

«Правила определяют порядок эмиссии (создания) платежного программного приложения банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь, а также порядок эмиссии (создания) иных платежных инструментов банками и эмитентами платежных инструментов, не являющимися банками», - говорится в сообщении

«В документе регламентирован порядок распространения платежного программного приложения и иных платежных инструментов, обязательные условия договоров, заключаемых поставщиками платежных услуг с пользователями. …правила определяют случаи и порядок блокировки и разблокировки платежных инструментов, а также случаи, в которых пользователь имеет право требовать признания совершенной платежной операции неавторизованной», - также сказано в сообщении.

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