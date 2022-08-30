Нацбанк Беларуси вернулся к регулированию ставок по банковским кредитам

Нацбанк Беларуси (НББ) после полугодового перерыва возобновил действие рекомендаций банкам по уровню кредитных ставок.

Рекомендации расчетных величин стандартного риска (РВСР) в отношении кредитов для компаний и населения вступят в действие с 12 сентября, говорится в сообщении НББ, передает Интерфакс.

По кредитам для юрлиц РВСР установлены на уровне 20,8% годовых (предыдущее значение в феврале - 16,38%), для физлиц - 23,33% (20,38%).

Согласно материалам Нацбанка, в июле средняя ставка по новым кредитам для юрлиц снизилась до 16,81% с 19,05% в июне и 20,27% в мае, для физлиц составила 14,32% против 14,36% и 13,11% соответственно.

Нацбанк Беларуси отменил действие рекомендаций в конце февраля 2022 года в пакете с повышением ставки рефинансирования с 1 марта с 9,25% до 12% годовых на фоне падения белорусского рубля вслед за российским и повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 20% в тот период.

Регулятор объяснил свое решение ростом рисков ускорения инфляции "на фоне резкого обострения геополитической ситуации и принятых рядом западных стран санкций в отношении Российской Федерации - основного экономического партнера Республики Беларусь".

НББ ввел рекомендации по уровню кредитных ставок в марте 2019 года в качестве механизма ограничения системного риска, генерируемого бизнес-моделями банков с повышенным риск-аппетитом.

К банкам, которые с точки зрения регулятора использовали высокорисковые бизнес-модели, применяются повышенные регуляторные требования в области достаточности капитала, формирования специальных резервов на покрытие возможных убытков и формирования фонда обязательных резервов.