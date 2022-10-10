Нацбанк Беларуси обязал банки до конца года обеспечить участие в системе мгновенных платежей

Нацбанк Беларуси обязал банки до конца текущего года обеспечить участие в систему мгновенных платежей на территории страны.

«Установить, что банки обеспечивают участие в системе мгновенных платежей для проведения с 19 декабря 2022 г. внутристрановых мгновенных платежей клиентов-юридических лиц без использования сервиса информационной поддержки мгновенных платежей», - говорится в постановлении регулятора №354 от 20 сентября 2022 года.

Согласно документу, банки также должны с 1 апреля 2023 года обеспечить «внутристрановые мгновенные платежи клиентов-физических лиц в пользу физических лиц по инициативе плательщика с использованием сервиса информационной поддержки мгновенных платежей».

Постановлением также утверждены Правила системы мгновенных платежей, которые за некоторыми исключениями вступают в силу с 1 января 2023 года.

Как следует из Правил, банки используют систему мгновенных платежей для осуществления:

внутристрановых мгновенных платежей клиентов – физических лиц в пользу физических лиц по инициативе плательщика с использованием сервиса информационной поддержки мгновенных платежей;

трансграничных мгновенных платежей клиентов – физических лиц в пользу физических лиц по инициативе плательщика с использованием сервиса информационной поддержки трансграничных мгновенных платежей;

внутристрановых мгновенных платежей клиентов – юридических лиц и клиентов – физических лиц без использования сервиса информационной поддержки мгновенных платежей;

собственных платежей без использования сервиса информационной поддержки мгновенных платежей.