Нацбанк Беларуси обязал банки до конца года обеспечить участие в системе мгновенных платежей

Нацбанк Беларуси обязал банки до конца текущего года обеспечить участие в систему мгновенных платежей на территории страны.
«Установить, что банки обеспечивают участие в системе мгновенных платежей для проведения с 19 декабря 2022 г. внутристрановых мгновенных платежей клиентов-юридических лиц без использования сервиса информационной поддержки мгновенных платежей», - говорится в постановлении регулятора №354 от 20 сентября 2022 года.
Согласно документу, банки также должны с 1 апреля 2023 года обеспечить «внутристрановые мгновенные платежи клиентов-физических лиц в пользу физических лиц по инициативе плательщика с использованием сервиса информационной поддержки мгновенных платежей».
Постановлением также утверждены Правила системы мгновенных платежей, которые за некоторыми исключениями вступают в силу с 1 января 2023 года.
Как следует из Правил, банки используют систему мгновенных платежей для осуществления:
внутристрановых мгновенных платежей клиентов – физических лиц в пользу физических лиц по инициативе плательщика с использованием сервиса информационной поддержки мгновенных платежей;
трансграничных мгновенных платежей клиентов – физических лиц в пользу физических лиц по инициативе плательщика с использованием сервиса информационной поддержки трансграничных мгновенных платежей;
внутристрановых мгновенных платежей клиентов – юридических лиц и клиентов – физических лиц без использования сервиса информационной поддержки мгновенных платежей;
собственных платежей без использования сервиса информационной поддержки мгновенных платежей.