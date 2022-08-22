В Беларуси появится альтернатива ЕРИП при проведении крупных платежей физлицами

В Беларуси снимаются ограничения на использование ЕРИП в качестве единственной платежной системы при осуществлении крупных платежей за товары (работы, услуги) физическими лицами, следует из указа №293 от 22 августа 2022 года.

«… указ №293, которым положения указа №493 от 16 октября 2014 года "О развитии безналичных платежей" приведены в соответствие с нормами закона от 19 апреля 2022 года "О платежных системах и платежных услугах», - говорится в сообщении пресс-службы президента

«Документ предусматривает внедрение нового платежного инструмента - платежного программного приложения, которое будет работать наряду с банковскими платежными карточками и так же, как и карточка, будет обеспечивать доступ к счету в банке и возможность инициирования платежей за счет имеющихся на нем денежных средств», - сказано в сообщении.