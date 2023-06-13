Объем денежных переводов в Беларусь в I квартале 2023 года упал на 42%

Объем денежных переводов в Беларусь через международные системы в I квартале 2023 года составил $42,009 млн. и снизился на $30,365 млн. или 41,96% к аналогичному периоду прошлого года, сообщил Нацбанк РБ.

По сравнению с IV кварталом 2022 года объем переводов сократился на $7,202 млн. или 14,63%, снижаясь третий квартал подряд.

Средний размер перевода в Беларусь в I квартале составил $271,48, что на $9,89 или 3,51% меньше, чем в I квартале 2022 года, и на $21,15 или 8,45% больше, чем в IV квартале 2022 года.

Объем денежных переводов из Беларуси через международные системы в I квартале 2023 года составил $32,992 млн. и снизился на $7,834 млн. или 19,19% к аналогичному периоду прошлого года, сообщил Нацбанк РБ.

По сравнению с IV кварталом 2022 года объем переводов сократился на $10,606 млн. или 24,33%.

Средний размер перевода из Беларуси в I квартале составил $211,05, что на $88,55 или 29,55% меньше, чем в I квартале 2022 года, и на $56,90 или 21,25% меньше, чем в IV квартале 2022 года.

Данные Нацбанка основаны на переводах в системах “Юнистрим”, “Золотая корона”, Money Gram, Contact, “Сбербанк Онлайн”. В 2022 году Western Union и Ria Money Transfer ушли из Беларуси.