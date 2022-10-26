Apple может сменить зарядное устройство в iPhone на USB-C в 2023 году

Компания Apple для соответствия требованиям законодательства ЕС должна будет перевести iPhone на зарядное устройство USB-C, это планируется сделать в следующем году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на руководителя отдела маркетинга компании Грега Джосвяка.

Хотя Джосвяк отказался уточнить, когда iPhone может получить замену разъема Lightning, по данным Bloomberg News это планируется сделать в следующем году. Apple уже перевела на USB-C свои компьютеры Mac, многие iPad и аксессуары, которые ранее имели разъемы Lightning и другие.

По словам Джосвяка, Apple и ЕС расходились во мнениях относительно зарядных устройств в течение десятилетия, и напомнил, что когда-то блок хотел, чтобы компания Apple перешла на Micro-USB.