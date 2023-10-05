Apple выпустила обновление для iOS 17, которое исправляет перегрев

Apple выпустила обновление программного обеспечения для решения проблемы перегрева в iPhone 15 Pro. Об этом сообщает Bloomberg.

Обновление под названием iOS 17.0.3 содержит исправление ошибок, обновление безопасности и устраняет проблему, которая может привести к перегреву устройства. Обновление также доступно для более старых моделей iPhone и iPad. Предварительно владельцы iPhone 15 Pro заявляли о чрезмерном нагреве устройства, при этом Apple указала на причину таких проблем – плохой код в приложениях, включая Uber, Instagram и игру Asphalt 9.

Компания заявила, что обновление не повлияет на скорость работы нового чипа A17 Pro.