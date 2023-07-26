Последнее обновление: 26.07.2023 18:05

Apple может выпустить складной iPad

Категории: США Apple

Apple может выпустить складной iPad в будущем. Об этом сообщает MacRumors.

По слухам, складывающийся iPad будет иметь шарнир, который позволяет открывать и закрывать устройство, как книгу, в результате чего в развернутом виде дисплей будет намного больше, чем у существующих моделей.

В январе аналитик Apple Минг-Чи Куо предсказал, что складной iPad может появиться на рынке в 2024 году. По его словам, складной iPad будет иметь совершенно новый дизайн, легкую и прочную подставку из углеродного волокна.

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