ISW: Военные из Ирана на месте обучают российские войска использованию беспилотников

Российские войска, возможно, перебросили на оккупированные территории Украины иранских военнослужащих, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), для обучения использованию беспилотников "Шахед-136", сообщает в очередной сводке американский Институт изучения войны (ISW).

По данным украинского Центра национального сопротивления, на который ссылаются эксперты, российские войска привезли иранских инструкторов (их точное число неизвестно) в Крым и Херсонскую область, передает BBC.

Центр заявил, что иранские инструкторы непосредственно контролируют запуск беспилотников по гражданским объектам в Украине, в том числе в Николаевской и Одесской областях.

Корпус стражей исламской революции, вероятно, является основным оператором иранских беспилотников, поэтому иранские инструкторы, скорее всего, являются сотрудниками КСИР или связанными с ним лицами, отмечает ISW.