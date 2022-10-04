Лукашенко заявил о затаившихся в Беларуси радикалах

Уехавшая из Беларуси оппозиция и затаившиеся в стране радикалы не оставляют надежд дестабилизировать обстановку, заявил сегодня Лукашенко.

"Не преминули воспользоваться обострением ситуации и наши беглые. Наверное, уже от истерики, что их стали забывать, придумывают все более извращенные идеи. Требования к санкциям против Беларуси сменяются на призывы к военнослужащим к невыполнению и саботированию приказов командиров, уклонению от призыва на срочную военную службу. Цель одна - та же, что и была в 2020 году, - разрушить страну, свергнуть существующие порядки, строй и разобраться с руководством страны. Форма, путь - вооруженный. Другие уже у них пути не рассматриваются", - утверждает Лукашенко.

"Продолжают вынашивать планы по созданию собственных военизированных формирований, так называемого полка имени Калиновского. Какой бы потешный этот полк ни был, но в его составе имеются радикально настроенные бойцы, которые как раз и ставят перед собой цель дестабилизации обстановки в нашей стране через прежде всего диверсионно-подрывную деятельность", - назвал он еще одну «деструктивную силу».

«Затаившиеся радикалы есть и на территории Беларуси. В 2020-2021 годах правоохранительными органами основные зачинщики беспорядков были выявлены, но у них остаются последователи, которые ждут удобного повода для действий", - подчеркнул Лукашенко.

«Спящие ячейки» проявили себя в России. Триггером для деструктивных сил стало решение … о проведении частичной мобилизации. Сразу появились акции с "платочками и цветочками", стали распространяться антигосударственные лозунги и призывы к уклонению от мобилизации. Те, кто карманы набили при существующем режиме и дворцы, замки построили, публично рвут паспорта Российской Федерации и бегут за границу. Культурная элита так называемая в России аналогично как в Беларуси в 2020 году ведет себя. Взяла курс на дестабилизацию ситуации внутри России. 2020-й год в Беларуси один к одному".

«Наши беглые рассчитывают, что подобным толчком к дестабилизации обстановки в Беларуси могут послужить вооруженные провокации боевиков из числа нацистских формирований», - заявил Лукашенко.