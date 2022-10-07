Лукашенко: Мы с Россией подумаем, как ответить на угрозу «ядерного оружия в Польше»

Лукашенко по своему воспринял заявления властей Польши насчет возможности совместного использования ядерного оружия НАТО.

"Вы же слышали заявления, что якобы уже договорились они: арсеналы ядерного оружия переместим в Польшу», - сказал сегодня Лукашенко. - "Будем думать. Мы уже решили, еще раз подумаем, как на это отвечать. Не волнуйтесь, все будет нормально".

Накануне президент Польши Анджей Дуда сказал, что говорил с лидерами США на тему, готовы ли они в принципе рассматривать такую возможность.

"… мы не имеем ядерного оружия. Нет никаких признаков того, что мы, Польша, получим его в наши руки в ближайшем будущем. Всегда есть потенциальная возможность принять участие в программе совместного использования ядерного вооружения. Мы говорили с американскими лидерами о том, рассматривают ли Соединенные Штаты такую возможность. Тема открыта", - сказал Дуда.

По сути, Дуда четко указал, что нет не договоренности, не переговоров и даже понимая того, готовы ли США вообще рассуждать о такой возможности даже гипотетически. Что оперативно подтвердил и Госдеп США.

"Польша - важный союзник НАТО в регионе. Но что касается этой конкретной просьбы, нам не известно о ней или о том, что она нарушалась", - сказал на брифинге замспикера Государственного департамента США Ведант Патель.

Программа совместного использования ядерного оружия является частью политики ядерного сдерживания НАТО, которая позволяет странам-членам, которые не имеют такого оружия, участвовать в планировании его использования.

Эта программа не расширяет группу стран, которые имеют ядерное оружие (таких стран в НАТО сейчас три: США, Великобритания и Франция). Только Штаты предоставляли свое оружие другим государствам в рамках программы.

В рамках программы страны-участницы проводят консультации и принимают совместные решения по политике в отношении ядерного оружия, содержат техническое оборудование (в частности самолеты, способные нести ядерное оружие), необходимое для использования ядерного оружия, и хранят ядерное оружие на своей территории.