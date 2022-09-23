Лукашенко: Не будет никакой мобилизации в Беларуси, это вранье

Лукашенко утверждает, что в Беларуси не будет мобилизации, опровергая любые аналогии с Россией.

«Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… а если не будет? Это вас, пропагандистов бы перетерли. А им (оппозиции – ред.) же за это ничего не будет. Им надо создать ситуацию. За что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это вранье», - заявил сегодня Лукашенко.

В то же время, по его словам, власти будут реагировать на возможные угрозы, попытки совершения актов терроризма, для чего на регулярной основе проводятся различные учения, в том числе с участием народного ополчения, чтобы люди знали свои обязанности и имели необходимые военные навыки.

"Воевать будем только тогда, когда придется защищать свой дом, свою землю", - подчеркнул он.