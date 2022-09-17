Лукашенко рассказал свою версию событий вокруг пакта Риббентропа - Молотова

Лукашенко, выступая на очередном идеологическом мероприятии по случаю вторжения Красной Армии в Польшу в сентябре 1939 года – дне единства, изложил свою версию событий того времени.

«И не надо спекулировать на теме пакта Риббентропа - Молотова. Межвоенная Польша сама привела себя к краху. Когда принимались решения о начале освободительного похода Красной армии, она уже не существовала как субъект международной политики. Обратите на это внимание. 39-й год, этап 39-40-е годы. Они говорят: "Не было Беларуси, западные земли - это польские". Что они оккупированы были Красной армией. То есть наше объединение, воссоединение ими воспринимается как оккупация. Но тогда уже этого субъекта, который оспаривает этот факт, НЕ БЫ-ЛО!», - заявил Лукашенко (цитата со сохранением орфографии – пресс-служба Лукашенко).

«К 16 сентября 1939 года в Румынию был переправлен золотой запас Польши. А уже 17 сентября фашисты были в Бресте. Гитлеровская армия стояла на пороге Беларуси. 39-й год прошлого века, до войны два года. Тогда на помощь западным белорусам и украинцам пришла Красная армия. Большинство населения встречало красноармейцев как освободителей, а воссоединение белорусских земель воспринимало как акт исторической справедливости», - продолжил он.

«Это событие на целых два года остановило безумный блицкриг нацистской Германии. Более того, повлияло на исход Великой Отечественной войны. Не было бы этого воссоединения, не было бы этого объединения белорусских земель, не было бы этого единства русского, белорусского, украинского и других народов, как минимум, если бы граница под Минском проходила тогда, Москва бы не устояла. Как минимум. Поэтому это событие, как я сказал, на целых два года остановило безумный блицкриг националистической Германии», - повторил Лукашенко.

«И еще один парадокс истории. Белорусы в союзе с другими советскими народами не только победили, но и, отбросив прежние обиды, в 45-м освободили Польшу от фашизма. Свыше 600 тысяч советских воинов, среди них немало белорусов, навсегда остались лежать в польской земле», - сказал он, увязав те события с сегодняшним положением Беларуси.

«И кто там за бугром сегодня об этом вспоминает? Там, по ту сторону Буга, кто вспоминает? Чем нам сегодня отвечают? Картами поляка, фейками Белсата, программами Калиновского, политэмигрантскими центрами, байполами, байсолами и прочими идеологическими диверсиями. Добавьте к тому, что на территории этих государств, и особенно в Украине, нашли удобное место, сегодня формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси и возвращения нас как минимум к тому 39-му году», - не забыл Лукашенко о своих оппонентах.

«Развал Украины уже начался. А польские, литовские, латышские политики, судя по всему, наивно рассчитывают выторговать себе будущее в новых геополитических реалиях. Они повторят ошибку конца 30-х - начала 40-х годов прошлого века. Вы помните, как все лизали пятки фашистской Германии и Гитлеру? Особенно пресмыкалось руководство Польши. И к чему это привело? В первых числах сентября в течение двух недель Польша перестала существовать…», - вернулся он к своему новому тезису «НЕ БЫ-ЛО».

«Время непростое. Сегодня только ленивый не провел параллель между событиями XIX - начала XX века и днем сегодняшним», - добавил он.