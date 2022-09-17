Лукашенко увидел человечество на пороге ядерного конфликта

Лукашенко, выступая на очередном идеологическом мероприятии в Минске по случаю вторжения Красной Армии в Польшу в сентябре 1939 года – дне единства, заявил, что мир трещит по швам, а человечество оказалось на пороге ядерного конфликта.

«А что сегодня? Соединенные Штаты Америки толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории Украины. Свои планы они не скрывают - контракты уже заключены на годы вперед. То есть Украину будут разрушать до основания. И цель при этом - ослабление России и уничтожение Беларуси», - начал Лукашенко.

«И еще одна цель заокеанских хозяев. Цель - Европа. Америка является единственной страной-выгодополучателем от того, что происходит здесь: и Европу на место поставить, и конкурентов убрать. Сегодня Украина, завтра будет Молдова или Прибалтика, Польша или Румыния. Штаты раздувают войну в Косово, пытаясь давить на Сербию, подбрасывают угли в тлеющие противоречия в Карабахе, мутят воду в Сирии. Об Украине я уже сказал. Не все просто в Афганистане и соседних государствах. Я об этом вчера и позавчера очень много наслушался (на саммите ШОС – ред). Вашингтон присутствует во всех значимых политических конфликтах, при этом полностью игнорирует внутренние противоречия на грани гражданского противостояния. Я излагаю факты», - утверждал он

«Мир потерял голову и трещит по швам. "Чем все завершится?" - все больше и больше задумываются даже обычные люди, которые далеки от политики. Чем завершится? С момента окончания холодной войны человечество впервые оказалось на пороге ядерного конфликта», - заключил Лукашенко.