В Беларуси попытаются задешево создать производство автокомпонентов Евро-5 и Евро-6

Белорусские власти намерены создать производства автокомпонентов нового поколения стандартов Евро-5 и Евро-6, следует из указа №331 от 19 сентября 2022 года.

Согласно документу, на ОАО «БАТЭ» будет создано «производство нового поколения автомобильных компонентов, соответствующих требованиям экологических стандартов Евро-5, Евро-6 и выше для перспективных моделей легковой, коммерческой, грузовой, сельскохозяйственной и специальной техники».

В свою очередь в ОАО «Экран» появится «высокопроизводительное производство интеллектуальных автокомпонентов и систем для автотранспортных средств экологических классов Евро-5, Евро-6».

На прорыв в производстве импортозамещающих компонентов власти готовы потратить около $2,1 млн, в том числе $1,98 млн на проект ОАО «БАТЭ» и оставшиеся 400 тыс. рублей на ОАО «Экран».

Финансирование «инновационных производств» будет осуществляться за счет остатков средств республиканского централизованного инновационного фонда в сумме 37 232 208,08 рубля.

Кроме того, документом предусмотрены создание на госпредприятии «Академфарм» «опытно-промышленного производства твердых лекарственных форм с применением инновационных технологий» за 1,3 млн рублей и строительство операционно-реанимационного корпуса под создание в ГУ «РНПЦ «Кардиология» центра гибридной кардиохирургии за 30,5 млн рублей.