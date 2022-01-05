Власти РБ оплатят проценты по кредитам цементных предприятий деньгами налогоплательщиков

Совмин Беларуси распорядился оплатить бюджетными средствами проценты по кредитам цементных и стекольных заводов.

Согласно постановлению Совмина №1 от 3 января 2022 года деньгами налогоплательщиков будут оплачены проценты по кредитам Беларусбанка и Банка развития, предоставленные трем цементным заводам.

«Уплачивать в 2022 году за счет средств республиканского бюджета… проценты за пользование кредитами, предоставленными … открытым акционерным обществам «Белорусский цементный завод», «Кричевцементношифер» и «Красносельскстройматериалы» … в белорусских рублях, – в размере ставки по кредиту, но не более 100 процентов ставки рефинансирования Национального банка, сложившейся с учетом ее изменения в период начисления процентов; в долларах США и евро, – в размере ставки по кредиту, но не более 7 процентов годовых с уплатой в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка, установленному на дату уплаты», - говорится в документе.

Аналогичная господдержка за счет налоговых поступлений будет оказана и Гродненскому стеклозаводу.

«…открытому акционерному обществу «Гродненский стеклозавод» … в иностранной валюте, – в размере 50 процентов ставки по кредиту, определенной в соответствующем кредитном договоре, с уплатой в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка, установленному на дату уплаты», - сказано в документе.

Если в случае с Гродненским стеклозаводом речь идет о кредитной задолженности в сумме 712 тыс. долларов и 727 тыс. евро, то проценты по кредитам цементных предприятий начисляются на общую кредитную задолженность в $193,244 млн., 1,139 млн. евро и 54,515 млн. рублей.