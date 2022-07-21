Белорусские производители водки получили налоговый кредит

Правительство Беларуси предоставило налоговый кредит 7 производителям водки и спирта, следует из постановления №479 от 20 июля 2022 года.

«Предоставить организациям, входящим в состав холдинга по производству алкогольной продукции «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» … налоговый кредит с 22 июля по 31 декабря 2022 г. в сумме подлежащего уплате в бюджет по сроку уплаты 22 июля 2022 г. акциза с его погашением с 1 августа по 31 декабря 2022 года», - говорится в документе.

Налоговый кредит предоставляется по ставке, равной половине ставки рефинансирования Национального банка РБ (ставка рефинансирования НБ с 1 марта составляет 12% годовых).

«Денежные средства, высвобождаемые в связи с предоставлением налогового кредита направляются на пополнение оборотных средств для закупки сельскохозяйственного сырья (зерна для производства спирта, картофеля и плодово-ягодного сырья)», - сказано в документе.

Налоговый кредит предоставляется таким предприятиям как Минск Кристалл, Брестский ликеро-водочный завод «Белалко», Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье», Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир», Гродненский ликеро-водочный завод, Климовичский ликеро-водочный завод, Пищевой комбинат «Веселово».