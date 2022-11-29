Власти РБ списали долги с «Белорусских обоев» ради китайского упаковщика «Луттапэк»

Совмин Беларуси распорядился списать с холдинга «Белорусские обои» долги по банковским кредитам, следует из постановления №811 от 26 ноября 2022 года.

Обязательства холдинга по кредитам перед двумя находящимися под санкциями банками РБ выкупит Агентство по управлению активами, которое в свою очередь выпустит облигации для привлечения необходимого объема ликвидности.

«…Агентству по управлению активами приобрести активы по кредитам, предоставленным … холдингу «Белорусские обои» … «Белагропромбанком» и «Белинвестбанком»…», - говорится в документе.

На погашение кредитов и процентов по ним потребуется 20,9 млн. белорусских рублей.

Примечательно, что списание кредитной задолженности с «Белорусских обоев» стало, судя по всему, требованием со стороны китайской компании «Луттапэк», которая намерена в сотрудничестве с «Обоями» создать в Беларуси производство упаковки на замену ушедшему Tetra Pac.

Так, сегодня замминистра экономики РБ Алеся Абраменко встретилась с гендиректором «Луттапэк» товарищем Чэ Голином.

«В ходе встречи стороны обсудили возможность создания производства высокотехнологичной упаковки на территории Беларуси, … наиболее подходящие площадки для размещения будущего производства, планы дальнейшего сотрудничества, в том числе с белорусскими производителями молочной и соковой продукции, этапы реализации проекта», - говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики.

«(Китайской) компанией подписаны двусторонние документы о сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства и продовольствия и ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои», - также сказано в сообщении.