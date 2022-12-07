Последнее обновление: 07.12.2022 18:37

Беларусь рассчитывает получить доступ к союзным субсидиям в первом квартале 2023 года

Белорусские власти рассчитывают, что машиностроительные предприятия страны смогут получить доступ к совместным с РФ программам субсидирования в первом квартале 2023 года.

Такой примерный срок озвучил посол Беларуси в Москве Дмитрий Крутой, передает ТАСС.

«… межправительственное соглашение по учету технологических операций … откроет машиностроителям двух стран (Беларуси и России – ред.) допуск в совместные программы субсидирования как федеральные, так и региональные. Максимальный срок по согласованию - шесть месяцев, уже полтора-два месяца прошло. Мы ждем, что это первый квартал 2023 года", - сказал Крутой, отвечая на соответствующий вопрос.

Между тем, он признал, что минпромы двух стран под это межправительственное соглашение должны разработать еще порядка 30 ведомственных документов.

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