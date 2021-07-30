Власти РБ повысили лимит директивного кредитования на 2021 год

Белорусские власти повысили лимит директивного (льготного) кредитования на 263,34 млн. рублей, следует из постановления Совмина РБ №437 от 28 июля 2021 года

Из указанной суммы часть льготных кредитных средств, а именно 131,67 млн. рублей, получит Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. Причем льготный кредит предоставит Белгазпромбанк.

Первоначальный лимит нерыночного кредитования на 21 год был установлен на уровне 425 млн. рублей, но спустя полгода уже увеличен до 814,34 млн. рублей.

В 2020 году начальный лимит составил 740 млн. рублей, но к концу года вырос до 2,4 млрд. рублей.

Весной 2020 года на тот момент премьер РБ Сергей Румас заявил, что 20-й год станет последним годом директивного кредитования. При нынешнем премьере директивное кредитование запланировано по 2023-й год включительно.