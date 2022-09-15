Сейм Латвии выступил за ужесточение выдачи разрешений на проживание россиян и белорусов

Сейм Латвии концептуально поддержал поправки к закону об иммиграции, предусматривающие изменение порядка запроса и продления вида на жительство для граждан России и Беларуси, сообщает LSM.lv.

Поправки призваны приостановить возможность продления вида на жительство для граждан России и Беларуси, получивших вид на размещение на основе сделанных инвестиций или приобретения недвижимости в Латвии.

В то же время, планируется установить исключение, а именно возможность выдавать виды на временное проживание на основании воссоединения семьи, международной защиты, трудоустройства, определяемой законодательством Европейского Союза, национальными интересами или гуманитарными соображениями.

Законопроект предусматривает, что ограничения в отношении граждан Беларуси вводятся в суженном объеме.

Те граждане Беларуси, которые получили вид на временное проживание в 2020 и 2021 годах, когда Александр Лукашенко начал репрессии против граждан своей страны, смогут сохранить возможность жить в Латвии. Выдача новых разрешений будет ограничена.

Изменения закона планируются в ответ на войну, которую Россия начала в Украине, а также на индивидуальные и экономические санкции, примененные Евросоюзом против России и Беларуси.

Сейм уже решил временно приостановить первоначальную выдачу вида на временное проживание гражданам России и Беларуси. Учитывая серьезность ситуации, а также риски, связанные с иммиграцией граждан России и Беларуси в Латвию, недопустимо, чтобы продление уже выданных вида на временное проживание также осуществлялось в обычном порядке, утверждается в аннотации законопроекта.

Чтобы изменения вступили в силу, они должны принять Сейм во втором – окончательном – чтении.