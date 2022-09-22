Латвия ограничит продление вида на жительство гражданам РФ и Беларуси

Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил поправки к иммиграционному закону, которые ужесточают условия продления вида на жительство для граждан РФ и Беларуси, а также вводят фактический запрет на выдачу виз гражданам РФ в связи с работой в Латвии или пребыванием в Латвии на удаленке.

Кроме того, принятые изменения требуют от граждан России, которые ранее были гражданами или негражданами Латвии, а сейчас живут в Латвии на основании постоянного вида на жительство, подтвердить владение государственным языком, сообщает Delfi.

Парламент принял закон в окончательном чтении на следующий день после того, как президент России объявил в стране частичную военную мобилизацию.

В условиях, когда ожидается, что некоторые граждане России, подлежащие военному призыву, могут убегать из страны, Латвия не только усилила правила продления временного вида на жительство россиянами, но и фактически исключила возможность получения россиянами долгосрочных виз в связи с трудоустройством в Латвии или в другой стране-участнице Организации экономического сотрудничества и развития.

Одновременно в закон внесена норма, предусматривающая в каких случаях, не предусмотренных законодательством, вид на жительство сроком до пяти лет может быть выдан гражданам России и Беларуси. Распоряжаться о выдаче такого вида может министр внутренних дел, если это отвечает интересам Латвии, международным правовым нормам или связано с гуманитарными соображениями.