Погранслужба Латвии сообщает о росте числа мигрантов на границе с Беларусью

Количество попыток нелегального пересечения границы с территории Беларуси в Латвию достигло почти таких же показателей, как в августе 2021 года, одном из первых месяцев искусственного миграционного кризиса, созданного режимом Александра Лукашенко.

Как заявил руководитель Даугавпилсского отдела пограничной службы Юрий Власовс, что в августе ситуация наг границе с Беларусью снова начала обостряться и попытки нелегального пересечения границы стали регулярными, сообщает LSM.

Всего за месяц попасть в Латвию пытались 285 человек. В день это в среднем 12-15 попыток, в начале месяца несколько раз останавливали большие группы, по 25 человек.

В начале августа в правительстве Латвии решили продлить режим чрезвычайной ситуации на границе, предполагая, что гибридное давление с помощью мигрантов продолжится, в том числе и для того, чтобы отвлекать внимание от войны РФ против Украины.

Латвия обратилась в Еврокомиссию с просьбой расширить центры для размещения мигрантов в этом районе на случай, если поток мигрантов существенно возрастет.