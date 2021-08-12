Госполиция Латвии направила на границу с Беларусью батальон спецназа

Полиция Латвии направила на границу с Беларусью, где наблюдается наплыв нелегальных мигрантов, 71 сотрудника батальона специального назначения.

Об этом в четверг сообщает пресс-служба Госполиции, передает ТАСС.

"Учитывая чрезвычайную ситуацию на латвийско-белорусской границе, для предотвращения незаконного пересечения границы Госполиция будет оказывать поддержку Государственной службе пограничной охраны и мобилизовала как свои возможные человеческие ресурсы, так и материально-техническую поддержку. Сейчас Госполиция направила к границе на четыре недели 71 сотрудника батальона специального назначения со всех регионов Латвии, кроме Рижского региона", - говорится в сообщении Госполиции.

Сотрудники батальона специального назначения Госполиции приступили к выполнению своих обязанностей - патрулированию границы Латвии с Беларусью вместе с пограничниками - 12 августа. Кроме того, дополнительную поддержку погранохране ежедневно оказывают 36 сотрудников Латгальского региона управления Госполиции.

Латвия вслед за Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Беларуси. С 6 по 10 августа были задержаны 295 человек, а всего с начала года - 355. Правительство Латвии ввело до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями разворачивать мигрантов назад в Беларусь.