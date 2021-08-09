Последнее обновление: 09.08.2021 14:30

Пограничники Латвии за три дня задержали 160 мигрантов на границе с Беларусью

Латвийские пограничники за три дня задержали 160 нелегальных мигрантов за незаконное пересечение границы с Беларусью.

Об этом в понедельник сообщает министерство внутренних дел Латвии, передает ТАСС.

"В субботу на границе было задержано 39 нарушителей, в воскресенье - 35, а в понедельник - 86", - говорится в сообщении ведомства. "Государственная служба пограничной охраны в настоящее время находится в состоянии повышенной готовности реагировать и предотвращать незаконное пересечение границы Латвии", - указывает министерство.

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