Пограничники Латвии за три дня задержали 160 мигрантов на границе с Беларусью

Латвийские пограничники за три дня задержали 160 нелегальных мигрантов за незаконное пересечение границы с Беларусью.

Об этом в понедельник сообщает министерство внутренних дел Латвии, передает ТАСС.

"В субботу на границе было задержано 39 нарушителей, в воскресенье - 35, а в понедельник - 86", - говорится в сообщении ведомства. "Государственная служба пограничной охраны в настоящее время находится в состоянии повышенной готовности реагировать и предотвращать незаконное пересечение границы Латвии", - указывает министерство.