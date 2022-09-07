Последнее обновление: 07.09.2022 19:42

Россиянку Сапегу могут помиловать до конца года

Россиянку Софью Сапегу, отбывающую шестилетний срок в Беларуси за администрирование оппозиционного телеграм-канала, могут помиловать до конца 2022 года, она уже прошла первый этап в процедуре помилования.

Об этом сообщил BBC адвокат ее семьи Антон Гашинский.

«Администрация колонии дала положительное заключение по ходатайству Софьи и признала, что ею приняты все меры для обращения за помилованием. Далее его будет рассматривать комиссия по вопросам помилования при президенте, на это может уйти около 3 месяцев“, - сказал Гашинский.

Сапега подала прошение Лукашенко через администрацию женской колонии ИК-4 в Гомеле в конце июня 2022 года.

По указу президента комиссия учитывает мнение администрации колонии, а также характер, тяжесть и степень общественной опасности совершенного преступления, личность осужденного, его поведение, отношение к труду, участие в самодеятельности, срок отбытого наказания, возмещение причиненного вреда и другие обстоятельства.

О решении администрации колонии Софья Сапега 6 сентября рассказала по телефону родителям,

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