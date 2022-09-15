Власти РБ обвиняют владельца «Кальянной №1» в «участии в экстремистском формировании»

Власти обвиняют владельца «Кальянной №1» Ивана Муравьева в «участии в экстремистском формировании».

Как сообщают белорусские медиа, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361-1 УК РБ (участие в экстремистском формировании). По этой статье Ивану грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.

Муравьева задержали 1 сентября этого года. Сотрудники Следственного комитета приехали за Муравьевым прямо в «Кальянную №1».

Ранее, Иван уже задерживался: 11 августа 2020 года его вытащили из машины, когда он с другом ехал снимать материал для телеканала «Звезда».