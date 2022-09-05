Лукашенко высказался об «амнистии» протестовавших граждан

Так называемая амнистия в отношении совершивших преступления протестной направленности граждан Беларуси допустима только в отношении тех, кто реально этого заслуживает, заявил сегодня Лукашенко на совещании по вопросам гражданства и проведении амнистии.

"Сейчас наша страна оказалась под беспрецедентным давлением Запада. Но даже в таких условиях белорусское общество остается консолидированным, сплоченным. Поэтому в преддверии Дня народного единства, как вы знаете, отмечается 17 сентября, предлагается обсудить целесообразность амнистии", - сказал Лукашенко.

По его мнению, среди осужденных есть случайно оступившиеся, совершившие преступления по неосторожности, а также незначительные преступления, включая деяния протестной направленности.

"За последние два года поумнели все. МВД сейчас доложит, они и несут персональную ответственность за тех, кто амнистирован будет. Если они раскаялись, встали на путь исправления и полностью загладили вину, к ним можно проявить снисхождение. Предлагаю обсудить круг лиц, на которых следует распространить амнистию. Послабления допустимы только в отношении тех, кто реально этого заслуживает. То есть в основе должна быть справедливость. Бандиты и экстремисты не из этой серии!", - уточнил Лукашенко.