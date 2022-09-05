Генпрокуратура РБ направила в суд дело на членов "Отрядов гражданской самообороны"

Генпрокуратура Беларуси в понедельник направила в суд уголовное дело в отношении пяти участников «террористической организации» «Отряды гражданской самообороны Беларуси».

"Изучение материалов уголовного дела показало, что предварительное расследование по нему проведено всесторонне, полно и объективно. Квалификация противоправных действий обоснована собранными доказательствами", - говорится в сообщении ведомства.

Фигурантами уголовного дела являются Наталья Матвеева, Вадим Гулевич, Кирилл Ашурак, Алексей Глотов и Дмитрий Сосновский.

В августе 2021 года Верховный суд РБ признал формирование "Отряды гражданской самообороны Беларуси" террористической организацией.