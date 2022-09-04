СК Беларуси передал в суд дело на администратора платформы «23.34»

Следственный комитет Беларуси передал в прокуратуру для подачи в суд уголовное дело в отношении одного из администраторов экстремисткой платформы «23.34».

«В ходе расследования уголовного дела в отношении Софии Сапеги, ряда администраторов экстремистского телеграм-канала «Черная книга Беларуси» и его региональных ответвлений, установлены активные пособники и смежные интернет-платформы, предоставляющие информационные материалы преступной группе для разжигания вражды, сетевого геноцида и травли представителей государственных органов, правоохранительной и судебной систем», - говорится в сообщении ведомства.

В СК утверждают, что администраторы ЧКБ вступили «в преступный сговор» с руководителями ресурса «23.34».

«Ключевая повестка информации на деструктивном портале была основана на политической вражде, ненависти и клевете. Это делалось с целью воспрепятствования всестороннему и объективному рассмотрению судьями уголовных и административных дел. При помощи данного ресурса радикалам и анархистам давались псевдостатусы «политзаключенных», а совершение преступлений поощрялось и популяризировалось», - утверждают в Следственном комитете. - «Достоверно установлено, что логины и пароли от информационной системы «23.34» были переданы администраторам «Черной книги», а для координации деятельности подконтрольных ресурсов был создан отдельный закрытый телеграм-чат. Многие из участников данного чата находятся в международном розыске и скрываются от уголовного преследования за рубежом».

«Один из администраторов «информационной системы» 40-летний уроженец Гродненской области осуществлял свою преступную деятельность сначала с территории Украины, потом - Польши. В сентябре 2021 года мужчина приехал в Беларусь, где был задержан органами государственной безопасности. В процессе исследования изъятой компьютерной техники получены сведения о его причастности к деятельности экстремистских ресурсов и разжигании социальной вражды. Участник преступной группы хранил персональные данные почти 17 тысяч должностных лиц, правоохранителей и военнослужащих», - сказано в сообщении.

Админу предъявлено обвинение по ч.3 ст.130 УК РБ (разжигание социальной вражды).