Сегодня в Минске ГУБОПиК задержал православного священника Владислава Богомольникова, выломав двери в его квартире, сообщает telegram-канал «Хрысціянская візія».

Владислав Богомольников служил на «Площади перемен» в Минске литию по убиенному Роману Бондаренко; он также объявлял голодовку в поддержку политзаключенного Игоря Лосика.

Владислав Богомольников — клирик прихода храма Богоявления в Минске, заведующий Церковно-историческим музеем Белорусской Православной Церкви, член Епархиального суда Минской епархии.

Священник находится на Окрестина.