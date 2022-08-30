Последнее обновление: 30.08.2022 15:59

Власти Беларуси озвучат приговор по «делу о госперевороте» 5 сентября

Приговоры фигурантам дела «о госперевороте» будет вынесен 5 сентября, а сегодня в суде обвиняемые начали выступать с последним словом.

Накануне прокурор запросил по 12 лет колонии для обвиняемых в заговоре с целью захвата государственной власти Александра Федуты, Юрия Зенковича, Григория Костусева, а также по три года колонии для обвиняемых в участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, Ольги Голубович и Дениса Кравчука.

Григорий Костусев – единственный из фигурантов дела, кто не признал свою вину.

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