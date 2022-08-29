Последнее обновление: 29.08.2022 11:01

В Минске начался суд над пресс-секретарем A1 Николаем Бределевым

В Минске начался суд над пресс-секретарем А1 Николаем Бределевым, сообщают правозащитники.

Власти обвиняют Бределева по ч. 2 ст. 242 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) и ст. 361-2 (финансирование деятельности экстремистского формирования) УК РБ.

Бределев был задержан 10 декабря якобы за слив данных клиентов А1. После задержания мобильный оператор запустил внутреннее расследование, заявив, что у Бределева не было доступа к личным данным клиентов. Результаты расследования не сообщались.

После задержания власти слили в провластные телеграм-каналы информацию личного характера о сотруднике A1, включая его сексуальную ориентацию.

С момента задержания Николай Бределев находится в СИЗО на ул.Володарского.

Ранее по теме


<Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование