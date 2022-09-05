Украина усиливает оборону границ с Беларусью

Украина усиливает оборону границ ряда областей, соседствующих с РФ и Беларусью, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Украина усиливает оборону границ Сумской и Черниговской областей. В последнее время мы фиксируем увеличение обстрелов в Сумской области, но к ней еще добавляется Черниговщина. Силы обороны Украины и пограничники усиливают эти направления", - сказал Демченко, передает УНИАН.

По его словам, аналогичные меры принимаются в областях, граничащих с Беларусью.

"Также граница усиливается с Республикой Беларусь, ведь мы понимаем, что эта страна поддерживает РФ в войне, развязанной против Украины. И никогда ни ВСУ, ни пограничники не исключали, что военные подразделения этой страны могут присоединиться к войне России", - пояснил спикер ГПСУ.

"Это направление достаточно важное", - добавил он.