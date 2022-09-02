Украинская теннисистка на чемпионате US Open отказалась от рукопожатия с Азаренко из Беларуси

Украинская теннисистка Марта Костюк не стала обмениваться традиционным рукопожатием со своей соперницей Викторией Азаренко из Беларуси по окончании матча на во втором круге Открытого чемпионата США.

В четверг бывшая первая ракетка мира Азаренко победила Костюк в двух сыгранных сетах.

Вместо того, чтобы пожать руку сопернице по окончании поединка украинская спортсменка подождала ее возле сетки с поднятой в руках ракеткой, которой Азаренко коснулась своей ракеткой, сообщает BBC.

По словам Костюк, перед матчем она отправила Азаренко смс-ку, в которой предупредила ее, что привычного рукопожатия на корте не будет.

"Это мое решение, потому что никто из них [игроков из России и Беларуси] публично не осудил войну и действия своих правительств. А я не могу такое поддерживать", - сказала Костюк на послематчевой пресс-конференции.

"С некоторыми из них у меня были личные отношения, но они ко мне даже не подошли. А у некоторых очень много болельщиков, которые на них равняются. Но они не использовали свою платформу, чтобы распространить правильный посыл, что они не поддерживают войну", - объяснила украинская теннисистка.

По ее словам, она не питает никакой неприязни к Азаренко лично, однако у той огромное влияние за пределами тенниса, в Беларуси, и она могла бы сделать больше.

Азаренко, в свою очередь, сообщила, что не была удивлена поступком Марты, однако не считает, что это такая уж важная история.

"Когда в марте все случилось, я связалась со всеми украинскими игроками, с которыми у меня есть личные отношения. Но я не хочу навязываться тем, кто может не хотеть со мной разговаривать", - приводит слова белорусской теннисистки Sports.ru.

"Если Марта захочет со мной поговорить, я готова, - добавила она. - Я всегда готова выслушать, попытаться понять. Я считаю, что сейчас важнее всего сочувствие. Ситуация в мире очень сложная, но нельзя забывать, что мы все люди и должны относиться друг к другу по-человечески".

Занимающая 65-ю строчку в мировом рейтинге игроков Марта Костюк с начала российского вторжения в Украину регулярно выступает с осуждением войны и старается привлечь внимание к разрушительным последствиям российской агрессии для ее страны.

В апреле она в числе нескольких других украинских игроков призвала запретить российским и белорусским теннисистам участвовать в международных состязаниях, если они не согласятся публично осудить войну.