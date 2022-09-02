Последнее обновление: 02.09.2022 08:51

Генштаб ВСУ сообщил о подразделениях БПЛА в Бресте

В Бресте обнаружена дислокация подразделений БПЛА вооруженных сил РФ, которые привлекаются к разведке приграничных районов Украины, говорится в сообщении Генштаба ВС Украины.

«На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжаются мероприятия контрольных проверок подразделений, а также подготовка к очередным военным учениям», - также сказано в сообщении.

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