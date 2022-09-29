ГУР: Россия отправит в Беларусь 20 тысяч мобилизованных

Россия планирует разместить в Беларуси 20 тысяч мобилизованных из России, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр со ссылкой на данные Главного управления разведки.

По ее словам, они должны пополнить размещенные в Беларуси подразделения армии РФ до конца месяца. По словам Маляр, соотношение опытных и мобилизованных должно составлять один к пяти.

Для размещения российских военных планируют использовать военные фонды и гражданские здания. Отмечается, что под эти нужды также передают склады, ангары и помещения брошенных сельскохозяйственных предприятий.

Маляр заявила, что россияне после увеличения штата будут использовать военную технику со складов в Беларуси и снятую с хранения в РФ. Кроме того, Россия планирует для перевозки военных мобилизовать гражданские грузовые и легковые автомобили.

По данным ГУР, власти Беларуси дали указание силовикам способствовать мобилизации россиян, которые недавно прибыли на территорию страны.

Вместе с тем, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов пригрозил Беларуси ответом, на который та не рассчитывала, если с ее территории в Украину будут идти войска.

«Мы понимаем, что Путин ежедневно давит на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию со стороны Беларуси. Нам все известно. Даже недавняя встреча в Сочи была на эту тему. Не думаю, что Лукашенко примет такое решение. Но если со стороны Беларуси будут идти войска, как это было 24 февраля, они получат такой ответ, на который не рассчитывали», — заявил Данилов.