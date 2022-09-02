Последнее обновление: 02.09.2022 08:51

Правительство Украины ввело санкции против России и Беларуси

Правительство Украина ввело санкции в отношении 99 физических и 178 юридических лиц России и Беларуси, говорится в сообщении на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В частности, речь идет о предприятиях оборонно-промышленного комплекса РФ, должностных лицах национальных банков России и Беларуси.

«Под ограничения попали и другие российские и белорусские компании и граждане этих стран, которые способствовали агрессии России против Украины и с помощью которых Россия пыталась обойти введенные против нее санкции», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в отношении всех, включенных в санкционный список физических и юридических лиц, уже введены санкции США

«…отныне ограничения в отношении государства-агрессора и его союзников будут применяться синхронно странами-партнерами и Украиной», - сказано в сообщении.

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