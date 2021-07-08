Украина может ввести санкции против 52 граждан Беларуси

Кабинет министров Украины предлагает Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести санкции в отношении 52 граждан Беларуси.

В том числе предлагаются санкции в отношении Виктора Лукашенко, пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт, главы КГБ Ивана Тертеля, министра внутренних дел Ивана Кубракова. Соответствующий список опубликован в четверг на сайте украинского правительства.

В перечень лиц, против которых предлагается ввести санкции, также внесены глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, глава ЦИК Лидия Ермошина и ряд членов комиссии, председатель Следственного комитета Иван Носкевич, заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич, командир спецназа КГБ "Альфа" Сергей Зубков, а также начальник центра изоляции правонарушителей на Окрестина Иван Соколовский, передает ТАСС.

Согласно распоряжению кабмина, в течение месяца санкционный список передадут на рассмотрение СНБО. Срок действия санкций будет ограничен 3 годами. В проекте постановления указано, что украинская сторона готовит санкции с учетом решений Совета ЕС от 2 октября и 6 ноября 2020 года.